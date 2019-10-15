также в разделеРелигия
В Сумах более 2 тыс верующих УПЦ выступили против провокаторов, которые пытались сорвать богослужение 8
Митрополит Антоний рассказал, как верующие УПЦ могут помочь Церкви сегодня 7
Управделами УПЦ поблагодарил настоятелей захваченных храмов за стойкость в вере 8
В Церкви объяснили, почему христианские ценности не могут устареть 13
Стало известно, когда РПЦ даст оценку признания ПЦУ Элладской Церковью 13
Победитель православного кинофестиваля рассказал, как снять фильм на Афоне и найти рай 10
На Ровенщине на богослужение Епифания в алтарь пригласили католического священника 13
Патриарх Кирилл считает, что женские монастыри должны активно воспитывать молодежь 19
Варфоломей отправился в Прагу налаживать контакт с представителями Православной Церкви Чешских земель и Словакии 15
Митрополит УПЦ заявил, что Элладская Церковь совершила предательство Православия 25
Греческий митрополит рассказал, кому Варфоломей может даровать автокефалию 19
Греческий митрополит заявил, что томос ПЦУ является недействительным 26
Два греческих митрополита заявили, что Собор Элладской Церкви не принимал решения о признании ПЦУ 31
В Запорожье верующие УПЦ отметили 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков крестным ходом 21
Митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица 30
На Запорожье в храмах УПЦ 15 октября будут молиться об умерших детях, которые не были крещены 16
Митрополит Онуфрий в день Покрова Богородицы рассказал, как найти выход из трудных ситуаций 19
На Буковине участник АТО пожертвовал землю для строительства храма УПЦ 16

В городе Черноморск Одесской области  митрополит Агафангел совершил чин Великого освящения новосооруженного храма в честь великомученика Георгия Победоносца.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

В городе Черноморск Одесской области  митрополит Агафангел совершил чин Великого освящения новосооруженного храма в честь великомученика Георгия Победоносца.

После чина освящения была совершена Божественная литургия, после которой владыка обратился к молящимся со словом проповеди, поблагодарив всех участников строительства храма, который был заложен  всего лишь год назад и построен в очень короткие сроки. Строители и меценаты храма были награждены высокими церковными наградами.

По окончании литургии митрополит Агафангел совершил чин закладки нового  храма в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийского, на территории храмового комплекса Преображения Господня.

Владыке сослужили: благочинный храмов Овидиопольского района протоиерей Александр Бойко, настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Николай Поздняков и клирики храма.

Митрополит Агафангел пожелал помощи Божией отцу настоятелю в деле строительства нового храма и вручил архипастырские грамоты благодетелям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
9
Теги