Завтра, 16 октября, Украина будет одной из самых теплых стран в Европе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Температура воздуха в течение дня будет достигать + 18 + 24 градусов. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии или Великобритании или Швеции, будет + 10 + 15 градусов», – отметила она.

По словам синоптика, дожди и в дальнейшем будут обходить Украины, будет преобладать сухая ясная погода. «Верный Санчо Панса осени - туман - начинает подчинять себе ночи и утра, а иногда и задерживаться до обеда. Наиболее вероятны туманы завтра на востоке, юге, в центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухадшаться до 300-500 метров, внимательно», – подчеркнула Диденко.

«В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов. Чтобы мы не перепутали осень с летом, об этом напомнит множество желтых листьев, которое пора бы собрать нашим коммунальщикам, и холодные ночи с температурой воздуха + 6 + 12 градусов. Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха», – сообщила она.