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Залог в размере 53 млн назначил Киевский районный суд Одессы владельцу горевшего отеля «Токио Стар» Вадиму Черному, которого обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Такое определение следственный судья Вадим Иванчук вынес сегодня, передает «Думская».

Он отказался удовлетворять ходатайство о передаче подозреваемого на поруки, подписанное журналистами, общественными деятелями и главным раввином Одессы и юга Украины Авроомом Вольфом, и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Если за Черного не будет внесен залог в размере 53 млн 87 тысяч 760 грн, то он останется в следственном изоляторе как минимум до 13 декабря.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

 
ForUm

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