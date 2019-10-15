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Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа «Воля народа»), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Наложили арест на имущество», - сказал он.

По его словам, речь идет о недвижимости и другом имуществе.

Судебное решение было принято на прошлой неделе (7-13 октября).

Напомним, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет.

 За Микитася внесли залог в размере 5,5 млн гривен.
ForUm

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