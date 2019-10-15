Вчера, 14 октября, в Харькове неизвестные во время движения обстреляли трамвай, сообщает пресс-служба областной полиции.
Сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 14 октября в 19:35. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
По свидетельствам очевидцев предварительно установлено, что во время движения неизвестные лица со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись.
Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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