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Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Количество пострадавших выросло до 212 человек, сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал NHK.

Из-за сильных дождей были затоплены как минимум 10 тыс. домов, еще порядка 900 зданий повреждены частично. Также разрушены дамбы на 47 реках. В 140 префектурах непогода вызвала оползни и сели. Без воды остаются свыше 138 тыс. домов, еще в более 21 тыс. зданий отключилось электричество.

Тайфун обрушился на Японию в конце прошлой недели.

 
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