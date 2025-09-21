Британські літаки Typhoon здійснили перший бойовий виліт у небі над Польщею

Винищувачі Typhoon 20 вересня здійснили свій перший бойовий виліт над Польщею в рамках місії НАТО «Східний вартовий».

Про це повідомив британський уряд.

Два літаки Typhoon Королівських ВПС вилетіли з британської військової бази RAF Coningsby ввечері 19 вересня для патрулювання неба Польщі та стримування й захисту від повітряних загроз з боку росії, включаючи безпілотники.

Винищувачі безпечно повернулися до Великої Британії вранці 20 вересня

У британському уряді зазначили, що перша оперативна місія відбулася після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі — «найбільшого порушення повітряного простору НАТО Путіним» з часів його незаконного повномасштабного вторгнення в Україну — та подальших порушень повітряного простору НАТО російськими літаками та безпілотником протягом минулого тижня.

Напередодні міністерство оборони Великої Британії повідомило, що літаки Typhoon Королівських військово-повітряних сил приєднаються до сил союзників, щоб посилити оборону НАТО на східному фланзі.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що НАТО «відповідає єдністю та силою» на загрози: британські винищувачі Typhoon будуть готові збивати російські безпілотники, що пролітають над країнами НАТО, якщо це буде потрібно.

У ніч проти 10 вересня, коли Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів.

У відповідь НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Також НАТО запустило ініціативу «Східний вартовий» для посилення оборони східного флангу Європи, що, серед іншого, передбачає розгортання сухопутних військ у восьми країнах.

19 вересня Прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

Цього самого дня відразу три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин. Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.