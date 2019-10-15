За минувшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов:

трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

дважды неподалеку Новогнатовки - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 10 обстрелов:

дважды вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

пять раз неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов;

у Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Вольного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы:

неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Павлополя- из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно, у Золотого-4.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.