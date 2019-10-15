За минувшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов:
трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
у Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
дважды неподалеку Новогнатовки - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
у Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 10 обстрелов:
дважды вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
пять раз неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов;
у Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Хутора Вольного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате обстрелов получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил.
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы:
неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Пищевика - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
у Павлополя- из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно, у Золотого-4.
В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
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