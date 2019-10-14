Сборная Украины объявила заявку на поединок восьмого тура отбора на Евро-2020 против Португалии сегодня, 14 октября.
Согласно официальному сайту Украинской ассоциации футбола, в составе не оказалось защитника Динамо Артема Шабанова, зато вернулся полузащитник Лечче Евгений Шахов.
Полная заявка выглядит так:
Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Виталий Миколенко, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Александр Караваев
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Евгений Шахов
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес
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