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Сборная Украины объявила заявку на поединок восьмого тура отбора на Евро-2020 против Португалии сегодня, 14 октября.

 

Согласно официальному сайту Украинской ассоциации футбола, в составе не оказалось защитника Динамо Артема Шабанова, зато вернулся полузащитник Лечче Евгений Шахов.

 

Полная заявка выглядит так:

Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Виталий Миколенко, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Александр Караваев

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Евгений Шахов

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес

 
Матч против Португалии состоится 14 октября в Киеве. Начало - в 21:45.
ForUm

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