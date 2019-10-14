Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна Хагибис выросло до 44 человек, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Пропавшими без вести числятся 14 человек, еще 189 получили ранения.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что была создана правительственная целевая группа для поддержки 30 тыс. эвакуированных местных жителей.

Для участия в спасательных операциях уже мобилизовано 31 тыс. сотрудников сил самообороны Японии.

Метеорологи заявляют, что тайфун Хагибис принес до 40% годовых осадков.

Министерство инфраструктуры сообщило, что по меньшей мере 56 оползней и селей были зарегистрированы в 15 префектурах. Министерство земли и транспорта заявило, что дамбы вдоль 21 реки обрушились.

Более 52 тыс. домохозяйств в Токио и его окрестностях по-прежнему остаются без электричества.

Большинство железнодорожных служб возобновили работу после масштабных приостановок. Авиакомпании Japan Airlines и Nippon Airways заявили, что большинство рейсов в понедельник, как ожидается, будет выполняться по расписанию.