За последние сутки «ЛНР» и «ДНР» 21 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
Боевики вели обстрелы вблизи Песков, Водяного, Павлополя, Чермалык, Пищевика, Новолуганского, Золотого, Светлодарска, Попасной, Зайцевого, Луганского, Южного и вблизи Крымского.
За минувшие сутки ни один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал.
В течение текущих суток незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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