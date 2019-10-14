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За последние сутки «ЛНР» и «ДНР» 21 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.

Боевики вели обстрелы вблизи Песков, Водяного, Павлополя, Чермалык, Пищевика, Новолуганского, Золотого, Светлодарска, Попасной, Зайцевого, Луганского, Южного и вблизи Крымского.

За минувшие сутки ни один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал.

В течение текущих суток незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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