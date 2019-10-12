Такое решение приняли вечером 11 октября на основе ходатайства следователя, сообщает пресс-служба суда.

Женщину обязали являться по первому требованию к следователю, прокурору и суду; находиться по месту жительства в период с 22 по 6:00; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве. Ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, примерно в 2009 году владельцы отеля предложили подозреваемой должность старшего администратора гостиницы «Токио Стар» без официального трудоустройства, на что она согласилась.

Таким образом, работая старшим администратор и будучи фактически руководительницей отеля, подозреваемая не обеспечила выполнение установленных законодательством требований пожарной безопасности в гостинице и допустила их нарушение.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.