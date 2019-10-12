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Президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон не столько для журналистов, сколько для своего избирателя, и беседа не была слишком содержательной, считает Олег Рыбачук, глава Администрации президента времен Ющенко и глава ОО «Центр UA».

«Вообще он общался не только и не столько с журналистами, он как и на стадионе, знает, что такое камера, с кем общаться, и я уверен, что его избиратель — эти 60% плюс — в восторге от того, что произошло», — заявил Рыбачук в эфире программы «Нині вже» на hromadske.

Он также считает, что «узкий круг экспертов и журналистов» остались недовольны общением.

«Потому что не было какой-то предметной дискуссии. Среди идей, которые гуляли: ну разбили бы по крайней мере (журналистов на группы — ред.) — условно экономисты, международники и т.д., чтобы были какие-то темы. По 100 раз вопросы повторялись, вышел марафон, книга Гиннеса, побит рекорд Лукашенко, но по сути те, кто ожидали что-то очень содержательное, этого не получили», — отметил экс-глава АП.

Рыбачук уверен, что Зеленский был «на своей волне».

«В итоге журналисты эту игру проиграли. Этот формат точно придумали сценаристы «Квартала». И то, что разбили на группы, продуманно», — резюмировал он.

Согласно последнему опросу, Зеленскому доверяют более 70% украинцев.

Напомним, пресс-марафон Зеленского длился более 14 часов и установил мировой рекорд.
ForUm

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