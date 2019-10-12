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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) принято 46 решений о результатах полных проверок деклараций. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Всего с начала 2019 года Национальное агентство утвердило 1474 результатов полных проверок деклараций, из которых 989 были отобраны автоматической Системой логического и арифметического контроля (ЛАК).

Проверки 24 из утвержденных на этом заседании деклараций были начаты по результатам отбора системой ЛАК. Полные проверки 10 из этих деклараций начаты по сообщениям от обличителей: факты подтвердились в пяти случаях.

Еще девять деклараций были проверены по сообщениям от правоохранительных органов: указанные факты подтвердились в четырех случаях. Проверки трех деклараций были начаты на основании ст. 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

В частности, приняты решения о результатах полных проверок деклараций, поданных нардепами Александром Фельдманом, Максимом Ефимовым, Алексеем Савченко, Олегом Аверьяновым и другими, а также проверки декларации первого заместителя Министра экономического развития и торговли Украины по 2017 год Максима Нефедова и других.

Полная проверка декларации заключается в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения и может осуществляться в период осуществления субъектом декларирования деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также в течение трех лет после прекращения такой деятельности.
ForUm

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