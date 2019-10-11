Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Минкульта.

В перечень, в частности, внесли Марию Перн, Анатолия Фалинского, Наталью Колоскову и Юрия Миронцева. Все актеры снялись в фильме «ДНР» «Ополченочка» 2018 года.

Кроме того, в фильме о «реалиях» боевиков также снялась известная крымская «прокурорша» Наталья Поклонская, а также отряды «народной милиции», российского МВД и МЧС.