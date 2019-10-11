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Полицейские Днепропетровской и Одесской области задержали членов преступной группы, которые вербовали людей в трудовое рабство, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По подозрению в торговле людьми полицейские задержали двух человек - 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые занимались поиском людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Также они следили за содержанием завербованных лиц и контролировали их работу. Сейчас полиция завершает документирование преступной деятельности других членов группы. Решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению лиц.

Установлено, что для вербовки члены группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Вместо этого людей заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов. За любую ошибку жестоко наказывали - били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак.

10 октября двух членов группы задержали в порядке ст. 208 УПК. В их действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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