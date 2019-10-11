Заводской районный суд Николаева сегодня арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках задержанных.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области, мера пресечения патрульным, которым 7 октября было предъявлено подозрение в избиении двух человек, избиралась в Николаеве в связи с тем, что в этом городе размещается подразделение Государственного бюро расследований.

Представители николаевского отделения ГБР принимали участие в разоблачении полицейских.

Как отметили в прокуратуре, заслушав представителей сторон, суд избрал меру пресечения обоим полицейским в виде содержания под стражей.

При этом суд предусмотрел возможность внесения залога: для одного – 200,7 тыс. грн, для другого – 401,4 тыс. грн.

В Одессе ряд общественников возмущен арестом полицейских. В частности, по словам известного активиста Алексея Костржицкого, один из задержанных - старший лейтенант - один из немногих, оставшихся в патрульной полиции из сотрудников самого первого набора. «Он известен мне не понаслышке с декабря 2016 года… Он охотно занимался безнадежными вызовами - малолетние дети-попрошайки. То есть, теми «неденежными» вызовами, на которые очень неохотно едет патруль, если едет вообще», - заявил активист.

Он отметил, что у вышеназванного офицера полиции – 7-месячный ребенок и онкобольная мать. По словам журналиста, активистки Юлии Химерик, потерпевший, который обвинил полицейских в избиении, провоцировал их. Она отмечает, что это следует из видеозаписи, которую демонстрировали в суде. «На видео потерпевший многократно повторяет, что копам крышка, продолжая провоцировать», - отметила Химерик.

Напомним, 8 октября следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в истязании двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области.

По информации следствия, во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе полицейские незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в опорный пункт полиции. Причиной задержания было подозрение в совершении кражи золотой цепочки, в совершении которой правоохранители заставляли признаться задержанных. С целью получения нужных показаний и признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой.