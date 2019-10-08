Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в истязании двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе полицейские незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в опорный пункт полиции. Причиной задержания было подозрение в совершении кражи золотой цепочки, в совершении которой правоохранители заставляли признаться задержанных. С целью получения нужных показаний и признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой.

Патрульным вменяют пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить от него признание, вчиненене по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.