также в разделеОбщество
Золотарев: Директору НАБУ не удастся отвлечь внимание от собственного уголовного дела 13
Насиров на 17 лет арендовал у таможни коттедж за 6,7 тысячи гривен 13
Воронченко: РФ солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских кораблей 33
Микитася выпустили из СИЗО под залог 16
В РФ объявили в розыск Павла Фукса 25
Дело о растрате 58 миллионов при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС 21
Трепак стал заместителем генпрокурора 41
Украину подморозит до -5 градусов 24
Экс-нардепу 5 созывов объявлено подозрение 27
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и напомнили об IQOS и Glo 43
РФ выдала Украине подозреваемого в убийстве кикбоксера 27
НАПК открыло доступ к декларациям 117 военных прокуроров 41
Минобороны: Разведение сил на Донбассе возможно только после недели «тишины» 35
7 октября. Картина дня 23
Журналист заявил в полицию на Мендель 28
Главу Укрзализныци признали лучшим антикризисным менеджером Украины 150
Синоптик прогнозирует потепление в Украине до +22 33
ФСБ пыталась заставить жителя Хмельнитчины следить за СБУшниками 26

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в истязании двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе полицейские незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в опорный пункт полиции. Причиной задержания было подозрение в совершении кражи золотой цепочки, в совершении которой правоохранители заставляли признаться задержанных. С целью получения нужных показаний и признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой.

Патрульным вменяют пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить от него признание, вчиненене по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1794 грн.
13
Теги