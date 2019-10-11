Один из заместителей городского головы Днипра проводил финансово-хозяйственные операции с коммерсантом из временно оккупированного Донецка, сообщает пресс-центр Службой безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 года чиновник заключил договора с директором частного предприятия на выполнение услуги по техническому учету и паспортизации улиц города, на которых расположены объекты критической инфраструктуры.

Выяснено, что работы на стратегически важных для города объектах выполнялись под руководством коммерсанта, который зарегистрирован и фактически проживает в Донецке. По имеющимся данным, в течение 2014-2019 годов на подконтрольную Украине территорию он не въезжал и не обращался за оформлением соответствующих пропусков. В ходе следственно-оперативных действий правоохранители изъяли договоры, дополнительные соглашения, сводные сметы, подписанные акты выполненных работ, свидетельствующие о проведении финансово-хозяйственных операций с донецким коммерсантом. Кроме того, изъяты документы, подтверждающие факт получения из Госказначейства почти 17 млн гривен, которые впоследствии были переведены на счета предприятия, зарегистрированного бизнесменом на подконтрольной украинской власти территории.

Полученные данные свидетельствуют, что работы по паспортизации улиц исполнителем фактически не осуществлялись. За основу были использованы уже существующие материалы, полученные в подконтрольных городскому совету коммунальных предприятиях.

Бюджетные средства, перечисленные на счета субъекта хозяйственной деятельности, выведены в теневой сектор экономики и присвоены фигурантами дела с участием подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности.

В рамках начатого уголовного производства заместителю городского головы и двум руководителям структурных подразделений мэрии объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается документирование противоправной деятельности других должностных лиц, причастных к сделке. Разоблачение злоумышленников проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.