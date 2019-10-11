Совет безопасности ООН не смог согласовать единой позиции по турецкому наступлению не северо-востоке Сирии.



Европейские члены Совбеза призывали к приостановке военных действий, в то время как Россия призвала к «сдержанности» и «прямому диалогу» между двумя странами. Российская сторона отказалась подписывать заявление европейцев, сообщает УНИАН.

Отмечается, что встреча Совбеза была созвана по инициативе 5 его членов – Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши, которые обеспокоены действиями Турции. Однако, Совбез из 15 членов не смог согласовать заявление с осуждением турецкого наступления.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что любое заявление Совбеза «должно учитывать прочие аспекты сирийского кризиса». По его словам, в нем должно говорится о немедленном прекращении «незаконного военного присутствия» в регионе. Пять европейских стран позже призвали Турцию «прекратить односторонние военные действия». В то же время, США предупредили Турцию о «последствиях» ее действий.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели.