Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский внес в Верховную Раду два законопроекта об отмене военного сбора в Украине. Соответствующие законопроекты зарегистрированы в Раде под №2252 и №2253, сообщает УНИАН.

Депутат в четверг, 10 октября, зарегистрировал сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в Бюджетный.

Напомним, военный сбор в Украине введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении.

Дискуссии о его отмене ведутся политиками и экономистами уже не первый год. Однако ранее глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов сказал, что отменять его можно будет только когда позволит экономическая ситуация.