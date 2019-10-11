За минувшие сутки, 10 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 20 обстрелов:

девять раз неподалеку Водяного - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм;

четыре раза вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя и неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;

вблизи Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 5 обстрелов:

неподалеку Крымского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Хутора Вольного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Шумел - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

неподалеку Екатериновки - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы:

неподалеку Талаковки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.