Президент Владимир Зеленский заявил, что уволит с должности председателя СБУ Ивана Баканова при наличии доказательств, что его консультирует бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос. Об этом он сказал во время пресс-марафона, сообщает «Украинская правда»

Журналистка рассказала Зеленскому, что СМИ провели расследование и узнали о многочисленных злоупотреблениях Матиоса, также ей известно, что экс-прокурор «чуть ли не консультирует» главу СБУ Баканова.

Она спросила президента, есть ли гарантия, что уволенные правоохранители не вернутся к власти, и когда будут расследованы их преступления.

Зеленский ответил, что уволить генпрокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Матиоса было «непростой задачей», но его команда ее выполнила.

«По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали, я уволю Баканова, просто я вам сразу говорю. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины», – отметил он.

Касательно расследования действий Матиоса президент предложил свести журналистов с новым генпрокурором Русланом Рябошапкой, чтобы они ему показали материалы, которые у них есть на бывшего военного прокурора.