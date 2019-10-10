Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пятый президент Петр Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, сообщает УНИАН.

«Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. И я не хочу на это влиять, с этим будут разбираться правоохранительные органы», - подчеркнул он. Зеленский отметил, что Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться.

Он также заметил, что в своих заявлениях экс-президент только обвиняет действующего главу государства в том, что происходит с Украиной.

«...И он ни за что не хочет нести ответственность. Я не буду его обвинять ни в чем, я готов принять и принял Украину со всем тем, что было. Это наша страна и я готов отвечать», - подчеркнул президент.

По его словам, сейчас при каждой встрече с лидерами европейских стран они говорят ему, что не верят в то, что новые власти смогут сразу изменить все, что произошло со страной. «Усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко..., я еще не был президентом, когда это было сформировано», - сказал президент.

Поэтому, подчеркивает президент, ему приходится менять имидж страны.



