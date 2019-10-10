Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что предоставление Украине военной помощи со стороны Соединенных Штатов было разблокировано после его встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, а в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом вопрос помощи не поднимался.

«С оружием наши звонки не связаны никоим образом», - сказал он во время пресс-марафона.

Зеленский отметил, что предоставление военной помощи Украине было приостановлено еще в июле, но этот вопрос не был предметом его разговора с Трампом.

«Они заблокировали (военную помощь, - ред.) еще до того, как у нас был разговор, но об этом в разговоре не было. Я говорю, что я даже не знал. Мы потом говорили с министром обороны, и он сказал, что у нас есть проблема, заблокировали эти деньги. Когда мы говорили с Дональдом Трампом, этого вопроса не было вовсе», - отметил Президент.

По словам Зеленского, когда министр обороны сообщил о проблеме замораживания военной помощи, он знал, что будет обсуждать этот вопрос во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Мы поговорили, и я ему сказал, что это невозможно, пожалуйста, повлияйте на это, и мы ожидали решения от США. У нас была встреча, она была предметная и очень хорошая, и после нашей встречи Америка разблокировала, и еще дополнительно предоставила 140 млн долларов. Поэтому шантажа не было, поскольку это не было предметом нашего разговора (с президентом США, - ред.) », - подчеркнул глава государства.

По его словам, главные акценты телефонного разговора с Трампом касались восстановления интенсивного диалога Украины и США. «Я хотел мощной поддержки со стороны США, я действительно хотел встретиться, и не было никаких условий встречи - ни из-за «Бурисмы», ни из-за оружия. Мы просто должны наладить отношения, должна была быть первая встреча», - констатировал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что имел целью пригласить Трампа посетить Украину с визитом, чтобы он пообщался с представителями украинской власти и увидел Украину собственными глазами. Такое предложение глава государства планировал озвучить во время встречи с президентом США, которая должна была состояться в столице Польши. Но после смены представителя Соединенных Штатов на мероприятиях в Варшаве была запланирована и проведена встреча президентов двух стран в Нью-Йорке.