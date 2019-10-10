В Киево-Печерской лавре состоялось первое занятие в детской художественной школе.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, урок провели в иконописной мастерской с детьми от 5 до 12 лет.

Первая часть была посвящена рисунку на тему «Я в этом мире». Во второй части урока дети и мастерили аппликации. По словам матушки Феодоры, которая руководит мастерской, «радостная и теплая атмосфера сопровождала все время обучения».

Занятия в детской школе проходят в субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 в корпусе № 68.