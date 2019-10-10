Водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с грузовиком в Запорожье, в результате чего погиб один человек, объявили в розыск. Об этом сообщает ТСН.



Мужчина сбежал из приемного отделения больницы, куда его доставили вместе с потерпевшими.

Авария произошла вблизи спального микрорайона города. В микроавтобусе, который врезался в фуру, было по меньшей мере 12 пассажиров. Удар был настолько сильным, что всю правую переднюю часть микроавтобуса полностью смяло. Женщина, которая сидела спереди возле входа, погибла. Полиции пока не удалось установить ее личность. Пострадавшие доставлены в больницу. По словам медиков, они имеют травмы средней тяжести, а у некоторых - тяжелые. «Травмы головы, грудной клетки, конечностей», - рассказала врач скорой Светлана Блоха.

Водитель фуры утверждает, что просто стоял у обочины, когда почувствовал удар. Вместе с другими мужчина помогал вытаскивать из маршрутки пострадавших. Почему водитель автобуса не пытался затормозить, неизвестно. По предварительным данным, замечаний к состоянию здоровья мужчины во время выхода на линию не было. В то же время не исключается возможность того, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Одна из пострадавших говорит, что фура двигалась очень медленно. С водителем микроавтобуса пообщаться не удалось. Мужчину с переломанными конечностями также доставили в больницу, но он сбежал сразу после медицинского осмотра.

