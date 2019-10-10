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9 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 12 обстрелов, «Север».

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

 
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