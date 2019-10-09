Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли вопрос введения рынка сельскохозяйственной земли и проведения земельной реформы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Встреча состоялась в Офисе президента по инициативе аграриев. В ней приняли участие представители всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Глава государства отметил, что готов выслушать позиции присутствующих по проведению земельной реформы. Он выразил убеждение, что для качественного внедрения указанной реформы в Украине важно не только изучить опыт других стран, но и выслушать мнения тех, кто непосредственно работает на земле.

Во время общения участники встречи рассказали о своих предостережениях и опасениях относительно того, как будет развиваться ситуация после открытия рынка земли в Украине. В частности, они высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую ​​возможность только на последнем этапе реформы.

Богдан в этом контексте выразил мнение о том, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок к привлечению дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль.

«Чтобы здесь построили большие заводы, которые будут перерабатывать продукцию, на которых будут работать тысячи рабочих, и чтобы вы продавали продукцию с добавленной стоимостью, - чтобы это сделать, привести сюда иностранцев и построить эти заводы - это дать им возможность в определенной форме владеть этой землей», - пояснил он, отметив, что форма такого владения еще будет обсуждаться.

Также подчеркивалась необходимость обеспечения доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств.

Отдельно обсуждался вопрос площадей земельных участков, которые будет иметь возможность приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство, и необходимость недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли.

Кроме того, подчеркивалась важность принятия антирейдерского законодательства.

Подводя итоги встречи, Зеленский отметил, что принял во внимание все точки зрения.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», только 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились.