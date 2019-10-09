Кабинет Министров уволил главу Государственной регуляторной службы Ксению Ляпину, сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

«Сегодня решением Кабинета Министров уволена глава ГРС Ксения Ляпина. Я имею глубокое уважение к Ксении. Она фактически создала науку и процесс государственного регулирования в Украине. Я очень благодарен за работу на пользу Украине», - заявил он.

«Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию», - написал он в Facebook, прикрепив к посту скриншот новости за 8 октября, в которой Ляпина публично раскритиковала высказывания министра.

Милованов сообщил, что будет открыт конкурс и избран кандидат, «который предложит самую сильную модель реформы службы». Временно исполняющим обязанности назначен Мирошниченко.