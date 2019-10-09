Офис президента Украины опровергает информацию, что Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, но в ОП оставили без ответа вопрос об участии в этой встрече Андрея Богдана. об этом сообщает Радио Свобода.

Агентство «Интерфакс-Украина» обнародовала заявление ОП о том, что «информация о встрече, предоставленная российским изданием The Insider вместе с украинской программой «Схемы», является фейком». Однако в заявлении не говорится об участии Андрея Богдана во встрече с Кислиным.

В то же время утверждение об отдельной встрече Зеленского с Кислиным в Нью-Йорке в самом расследовании не было, зато сообщалось следующее: «25 сентября во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США в районе гостиницы «Паркер» состоялись две встречи: одна – непосредственно в отеле, другая – в соседнем здании, в ресторане «Русская чайная». В первой, официальной, участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более тесном кругу - и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан. Судя по фото и свидетельствам двух независимых друг от друга источников, Сэм Кислин как минимум присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй».

Примечательно, что на момент публикации материала Офис президента не предоставил ответы на официальные запросы от «Схем» относительно контактов Владимира Зеленского и Андрея Богдана с Сэмом Кислиным в Нью-Йорке.

Сэм Кислин – американский бизнесмен, который родился в Одессе. Федеральное бюро расследований США связывает его с рядом российских преступных группировок.

Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является адвокатом Трампа.

Кислин также является владельцем американской компании Trans Commodities, которая занимается торговлей металлом и удобрениями. Эта компания фигурировала в уголовном производстве в Украине по завладению средствами ПАО «Укртрансгаз» на сумму более 500 млн гривен.

Напомним, 1 сентября Кислин сообщил, что это он убедил адвоката президента США Руди Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

Бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы своей офшорной компании.

В 2014 году Кислин купил кипрскую Opalcore Ltd, которая размещала свои бонды-облигации в украинских банках.

Продавцом компании была британская фирма Exbridge Properties L.P.

В результате розыска денег Януковича 23 млн долларов компании Кислина оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда.

Бизнесмен не мог вернуть деньги, пока Петр Порошенко был президентом. Однако активизировался при президенте Зеленском, наладив с ним связи через диаспору.

В августе он приехал в Украину и позиционировал себя как борца с коррупцией.