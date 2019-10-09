Кабинет Министров согласовал кандидатуры Максима Куцого на должность главы Одесской государственной администрации и Игоря Сопеля - главы Тернопольской ОГА, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.
«Рассмотрены проекты указов и распоряжений президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций. Среди них - предложения о назначении на должность председателя Одесской ОГА Куцого Максима Васильевича, председателя Тернопольской ОГА - Сопеля Игоря Михайловича», – говорится в сообщении.
Кроме того, Кабмин согласовал назначение председателя Бердичевской районной государственной администрации Житомирской области - Людмилы Димидюк, председателя Житомирской РГА - Юрий Оханского, председателя Чудновского РГА Житомирской области - Александра Хомича.
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