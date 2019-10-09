Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма» гражданина Г., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Самообороновца» задержали 11 июня 2019, на контрольно-пропускном пункте «Каланчак», при попытке пересечения админграницы с временно оккупированной территории полуострова.

Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.