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Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма» гражданина Г., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Самообороновца» задержали 11 июня 2019, на контрольно-пропускном пункте «Каланчак», при попытке пересечения админграницы с временно оккупированной территории полуострова.

Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.
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