также в разделеОбщество
11 июня. Картина дня 9
Под Киевом построили крупнейшую в Украине кровельную солнечную электростанцию 12
Глава Службы внешней разведки объяснил, откуда у него медаль ФСБ 19
В РФ испугались возможного возобновления Украиной ядерного оружия 24
Крупнейший в Европе автобусный оператор вышел на украинский рынок 28
Пограничники завернули гитариста российской группы 13
Вчера поступило 37 ложных сообщений о заминировании 16
Назначены врио глав 12 ОГА 53
Карпюк: Я не буду сидеть 22 года 16
Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в ближайшие дни 12
В АП объяснили, зачем Баканову звание лейтенанта 30
Матиос рассказал три правды о деле коррупции в Укроборонпроме 23
Консул Испании нарушил границу Украины, переплыв Керченский пролив 25
СБУ: Спецслужбы РФ вербовали оправляемых в Украину из ОРДЛО узников 34
В Одесской области завтра объявлен траур 39
Жительница Днипра продавала в подземном переходе гранаты 22
Зеленский подписал представление на увольнение Луценко 54
Филарет созывает собор для восстановления Киевского патриархата 94

На пункте пропуска «Каланчак» на административной границе между оккупированным Крымом и Херсоном 11 июня сотрудники полиции и Госпогранслужбы Украины задержали разыскиваемого участника «самообороны Крыма». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

«Указанному участнику незаконного вооруженного формирования вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет», - сообщили в ведомстве.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги