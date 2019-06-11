На пункте пропуска «Каланчак» на административной границе между оккупированным Крымом и Херсоном 11 июня сотрудники полиции и Госпогранслужбы Украины задержали разыскиваемого участника «самообороны Крыма». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

«Указанному участнику незаконного вооруженного формирования вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет», - сообщили в ведомстве.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.