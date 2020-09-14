Участнику незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма» сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, информирует пресс-служба прокуратуры Крыма.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма», в течение февраля-марта 2014 года, проходил «службу» с оружием при въезде в Судак.

Подозреваемый осуществлял незаконные проверки документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимал участие в задержании украинских граждан на территории полуострова.

«Самообороновца» объявили в розыск.