В Государственном бюро расследований нет проекта подозрения пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом заявил на пресс-конференции директор ведомства Роман Труба, сообщает Укринформ.

«По состоянию на сегодняшний день у нас нет проекта подозрения пятому президенту Петру Порошенко», - сказал Труба.

Он добавил, что работники ГБР проводят следственные действия для «установления наличия или отсутствия состава преступления в действиях должностных лиц государства».

«Объявление подозрения - это не тайный процесс. Когда мы соберем соответствующие доказательства и будут именно доказательства виновности - обязательно об этом узнает общество», - заверил директор ГБР.

Как сообщалось, ГБР расследует 13 уголовных дел в отношении Порошенко. В подавляющем большинстве из них заявителем выступает Андрей Портнов - бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича.