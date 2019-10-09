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В Государственном бюро расследований не зарегистрировали дела против бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова, так как ждут разъяснений из суда, обязавшего это сделать. Об этом директор ГБР Роман Труба сказал сегодня на брифинге, комментируя заявление экс-нардеп Татьяны Чорновол о том, что ГБР трижды отказалось открыть дела в отношении Портнова, сообщает LIGA.net.

«Решение суда по поводу внесения ведомостей действительно есть, и оно поступило в исполнение в ГБР. Но к этому решению были вопросы по поводу механизма его выполнения. И ни следователи бюро, ни я не отказывали в регистрации уголовного производства. Мы обратились в суд, чтобы разъяснили механизм выполнения. После получения в суде разъяснений... я приму решение. И если будет такая необходимость, если суд укажет механизм, кто должен выполнять - мы это выполним», - заявил он.

Труба подчеркнул, что регистрация обращений и заявлений - «это действительно технические вопросы».

«Если изложены все обстоятельства и факты, следователь должен зарегистрировать уголовное дело. Могу ли я контролировать этот процесс на моменте регистрации - нет. Могу ли я сказать, что определенные обращения имеют определенный мотив - нет. Но моя обязанность и обязанность каждого следователя - провести непредвзятое полное расследование и не допустить, чтобы возможные политические мотивы оказались в решении, принятом следователями», - отметил он.

«Поэтому я четко утверждаю: никаких политических мотивов при принятии решений в ГБР не существует. Сегодняшние обращения, которые подала Татьяна Чорновол, приняты нами, будут рассмотрены мною и уполномоченным лицом и в случае изложения всех обстоятельств в соответствии с законом, будет принято решение о внесении», - сказал он.
ForUm

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