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Сегодня, 9 октября, в 03:40 34-летний инспектор дежурной части Ривненского отдела полиции найден мертвым с огнестрельным ранением головы, сообщает пресс-служба областной полиции.

Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни.

По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия.

«По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, сотрудниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование. Также для выяснения обстоятельств трагедии, привлечены психологи», - сообщил во время брифинга заместитель начальника ГУНП в Ривненской области - начальник следственного управления Александр Панасюк.

Как отметил Панасюк, пока следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии инцидента.

34-летний полицейский в органах внутренних дел проработал 13 лет, а на занимаемой должности дежурного - почти три. У мужчины осталась жена и двое малолетних детей.
ForUm

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