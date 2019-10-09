Американец Чазз Уизерспун станет следующим соперником украинца Александра Усика. Об этом сообщил на странице в Twitter промоутер Эдди Гирн, передает Радио Свобода.
Поединок Усик - Уизерспун пройдет в ночь на 13 октября в Чикаго на Винтраст-арене.
Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.
Напомним, усик в ночь с 12 на 13 октября должен был провести бой с Тайроном Спонгом (13-0, 12 КО), но представитель Нидерландов провалил допинг-тест. Со-промоутер Александра Эдди Хирн заявлял, что команда украинца уже ищет нового противника.
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