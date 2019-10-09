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Вчера, 8 октября, сотрудники Коммунарского отделения полиции Запорожья совместно с патрульными задержали военнослужащего, который на протяжении нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин, сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, около 6:30 в Коммунарское отделение полиции из службы «102» поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной неподалеку «Детской железной дороги» на женщину напал неизвестный мужчина.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий и он убежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего.

На место вызова сразу были направлены наряды патрульной полиции, сотрудники сектора криминальной полиции и сектора превенции Коммунарского отделение полиции.

А около 9:45 в службу «102» поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года.

Полицейскими установлено, что мужчина, похожий по приметам, у лесополосы возле одного из домов по улице Водограйной напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. В это время мимо места преступления проходил гражданин, который испугал нападающего, и последний убежал.

Полицейские во время отработки района возле одного из домов по проспекту 40-летия Победы обнаружили гражданина, похожего по приметам. Злоумышленником оказался военнослужащий 1994 года рождения. Под процессуальным руководством военной прокуратуры мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.152 Уголовного кодекса Украина. Строжайшая санкция статей предусматривает до десяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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