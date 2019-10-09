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За минувшие сутки, 8 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов:

неподалеку Песок - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм;

дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогригорьевки - со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Пищевика и Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов:

дважды вблизи Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Вольного - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы:

неподалеку Песок - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки и вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
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