За минувшие сутки, 8 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов:
неподалеку Песок - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм;
дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новогригорьевки - со станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Пищевика и Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов:
дважды вблизи Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Хутора Вольного - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
В течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрелы:
неподалеку Песок - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Николаевки и вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
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