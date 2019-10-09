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В следующем году приоритетом Министерства обороны Украины будет выделение средств на закупку вооружения и военной техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

«На оборону в следующем году будет выделено 136,6 млрд гривен. Это 3% от ВВП, и это крупнейший оборонный бюджет в истории страны. Напомню, что в текущем году расходы на оборону составляют около 103 миллиардов гривен», – написал он.

По словам Загороднюка, основной приоритет для Минобороны будет оставаться неизменным - это вооружение и военная техника, а также восстановление объектов критической инфраструктуры. «Минобороны вместе с правительством и СНБО продолжает работать над детализацией отдельных статей и вскоре общественность будет проинформирована о распределении предусмотренных средств», – подчеркнул министр.

«Также хочу опровергнуть информацию о якобы «снятии льгот с военнослужащих Вооруженных сил Украины». Позиция правительства однозначна: льготы никто не будет снимать, они останутся», – подытожил Загороднюк.

Напомним, 8 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет Министров не намерен в 2020 году уменьшать расходы на оборону и всевозможные выплаты военнослужащим и ветеранам АТО.
ForUm

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