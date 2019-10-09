также в разделеОбщество
В Эстонии отказались принимать мигрантов из-за «проблем с украинцами» 21
НАБУ просят проверить, почему элементы украинских паспортов принадлежат эстонской компании 22
При разведении сил в «серую зону» могут попасть подконтрольные Украине территории 19
В Виннице суд арестовал американца, который воевал против боевиков на Донбассе 33
Загороднюк рассказал, на что хотят потратить оборонный бюджет 22
Парламент Нидерландов решил расследовать «роль Украины» в катастрофе MH17 125
8 октября. Картина дня 21
В Украину идет бабье лето 44
Хомчак: В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года 43
ГПУ начала расследовать хищение 85 миллионов на корветах для армии 24
СБУ вывела из ОРЛО важного свидетеля преступлений боевиков 139
Прокуратура отменила закрытие дела об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко 26
Суд продлил арест Грымчака 24
Добровольцы готовы занять позиции ВСУ в случае отвода войск 28
Золотарев: Директору НАБУ не удастся отвлечь внимание от собственного уголовного дела 24
Насиров на 17 лет арендовал у таможни коттедж за 6,7 тысячи гривен 87
Воронченко: РФ солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских кораблей 93
Микитася выпустили из СИЗО под залог 27

Служба безопасности Украины задержала начальника одной из государственных налоговых инспекций территориального органа Государственной налоговой службы в ​​Черкасской области, который требовал деньги от предпринимателя агрария, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник гарантировал руководителю сельскохозяйственного предприятия предоставить положительное заключение по результатам налоговой проверки. Он также обещал не привлекать агрария к административной ответственности за якобы нецелевое использование земельных участков. Свои «услуги» налоговик оценил в 99 тыс. гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника возле одного из торговых центров Черкасс при получении всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры Черкасского гарнизона.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
1944 грн.
27
Теги