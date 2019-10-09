Служба безопасности Украины задержала начальника одной из государственных налоговых инспекций территориального органа Государственной налоговой службы в ​​Черкасской области, который требовал деньги от предпринимателя агрария, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник гарантировал руководителю сельскохозяйственного предприятия предоставить положительное заключение по результатам налоговой проверки. Он также обещал не привлекать агрария к административной ответственности за якобы нецелевое использование земельных участков. Свои «услуги» налоговик оценил в 99 тыс. гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника возле одного из торговых центров Черкасс при получении всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры Черкасского гарнизона.