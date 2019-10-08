Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявлят руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому о поддержке и заинтересованности в победе на американских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Об этом Луценко сказал в интервью Радио НВ.

По мнению экс-главы ГПУ, это можно расценивать как вмешательство в выборы США, в чем Луценко неоднократно ранее обвинял Сытника.

«Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого «Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные досудебного следствия?» он говорит: «Я просто хотел помочь Хиллари», — заявил в прошлом генеральный прокурор.

По словам Луценко, с точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, однако США и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство в их внутренние дела.

«Это запомнил Трамп. И поэтому когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainian collusion — украинское вмешательство в выборы. Причем вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков», — заявил Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США в деле об импичменте президента Дональда Трампа.