С вечера 12 октября до утра 14 октября будет закрыто движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



«Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста», – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на время закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменяется порядок организации работы общественного транспорта.

Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро «Нивки» до Воздухофлотского путепровода.

На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А «Ул. Чернобыльская - ул. Белицкая» по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Данила Щербакивского - ул. Маршала Гречко - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречко - ул. Данила Щербакивского - ул. Победы - ул. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская;

Также вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов:

троллейбусный маршрут № 92Н («Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) - просп. Свободы»), организуется по трассе: просп. Свободы - ул. В. Порика - просп. Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю.Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В.Чорновила - просп. Воздухофлотский - ул. И.Огиенко - ул. Георгия Кирпы - ул. Ползунова - ул. И.Огиенко - просп. Воздухофлотский (в обратном направлении ул. Народного Ополчения) - международный аэропорт «Киев» (Жуляны);

троллейбусный маршрут № 93Н («ул. Чернобыльская - ст. м. «Площадь Льва Толстого») - ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - просп. Академика Палладина - просп. Победы - ул. Д.Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю.Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В.Чорновила - просп. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко);

троллейбусный маршрут № 94Н («ул. Леся Курбаса - ст. м. «Площадь Льва Толстого») - ул. Леся Курбаса - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Д.Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Ю.Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В.Чорновила - просп. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м. «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко).

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.