В среду, 9 октября, в Украине еще будет еще прохладно, сообщила синоптик Наталья Диденко.
На Востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов.
«Исключение, то есть, без заморозков, - Одесская область, Винницкая область и Крым.
На остальной территории ночью предполагается + 3 + 7 градусов», - отметила синоптик.
В среду в дневные часы начинается потепление.
Днем температура воздуха повысится до 12 + 18 градусов, на Востоке ожидается + 10 + 13 градусов.
В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет + 7 + 12 градусов.
Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления.
Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди.
В Киеве со среды уже будет теплее. Ночью – без заморозков, + 4, + 5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов. Будет облачно и даже небольшой дождь.
«Но не огорчайтесь, ибо тепло набирать обороты. И, похоже, что таки с воскресенья, с 13-го октября, в Украине идет бабье лето. На Покров, День защитника Украины также ожидается прекрасная погода - без осадков и + 17 + 22 градуса», - написала Диденко.
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