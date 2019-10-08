В среду, 9 октября, в Украине еще будет еще прохладно, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На Востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов.

«Исключение, то есть, без заморозков, - Одесская область, Винницкая область и Крым.

На остальной территории ночью предполагается + 3 + 7 градусов», - отметила синоптик.

В среду в дневные часы начинается потепление.

Днем температура воздуха повысится до 12 + 18 градусов, на Востоке ожидается + 10 + 13 градусов.

В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет + 7 + 12 градусов.

Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления.

Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди.

В Киеве со среды уже будет теплее. Ночью – без заморозков, + 4, + 5 градусов, а днем ​​ожидается около +12 градусов. Будет облачно и даже небольшой дождь.

«Но не огорчайтесь, ибо тепло набирать обороты. И, похоже, что таки с воскресенья, с 13-го октября, в Украине идет бабье лето. На Покров, День защитника Украины также ожидается прекрасная погода - без осадков и + 17 + 22 градуса», - написала Диденко.