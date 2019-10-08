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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что 42-летний российский боксер Александр Устинов (35-4, 26 КО) согласился провести бой против украинского супертяжа Александра Усика (16-0-0, 12 КО). Сейчас стороны обсуждают детали сделки.

«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — цитирует Хрюнова Sportbox.ru.

Усик в ночь с 12 на 13 октября должен был провести бой с Тайроном Спонгом (13-0, 12 КО), но представитель Нидерландов провалил допинг-тест. Со-промоутер Александра Эдди Хирн заявлял, что команда украинца уже ищет нового противника.

Напомним, соперником Усика в дебютном бое в супертяжелом дивизионе мог стать Карлос Такам, но поединок был сорван из-за смены камерунцем промоутерской компании. Среди потенциальных претендентов на поединок с Александром также назывались Брайант Дженингс и Андрей Федосов, от боя с последним украинец уже успел отказаться.

В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью (30-3, 20 КО) в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
ForUm

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