Конкретной даты встречи лидеров стран «нормандского формата» пока не существует.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс- конференции, сообщает Укринформ.

«Конкретной даты встречи еще нет», - ответил министр на вопрос, известна ли уже дата встречи лидеров «нормандского формата».

Вместе с тем Пристайко подчеркнул, что «все условия фактически выполнены со всех сторон» для такой встречи и теперь ищут «приемлемую дату».

«Есть уже даты, уже обсуждаются, я просто не хотел бы сейчас говорить, потому что мы еще не получили согласования со всех четырех сторон», - добавил чиновник.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита «нормандской четверки» созданы и он состоится в Париже.