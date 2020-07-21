Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в тексте документа.
Другим указом Зеленский уволил с этой должности Наталью Галибаренко.
Как сообщал ForUm, 4 июня Верховная Рада уволила Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
На эту должность была назначена Ольга Стефанишина.
Источники сообщали, что Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.
Галибаренко была назначена на эту должность в августе 2015 года.
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