также в разделеПолитика
В Раде назвали комитет, отклоняющий больше всего законопроектов 27
В Офисе президента отреагировали на заявления Кадырова 46
Путин снова в оккупированном Крыму, МИД протестует 28
Медведчук о легализации проституции: Украинцы не позволят подобных циничных издевательств над собой 46
Медведчук: ОПЗЖ борется против продажи земли в КСУ 22
Разумков: Осенью языковой законопроект Бужанского станет неактуальным 38
Вадим Рабинович рассказал, как осуществляется руководство в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 20
Дело Шеремета: Зеленский заявил о необходимости поиска настоящих убийц 95
В Раде решили бороться с «деструктивными сектами» 33
Блогер Азарова: Скандальная эскортница Багирова, помощница Кличко, задержана с наркотиками 225
Нардепы Слуги народа работают над законопроектом об оппозиции 130
Медведчук о СА с ЕС: Разрушение экономики есть, а процветания и пути в Европу - нет 22
Медведчук: Американцев не интересует сильная Украина, им нужна слабая Россия 67
Кадыров - Зеленскому: Вам придется подтвердить свои извинения 172
Медведчук: Заявления о передаче президентских резиденций детям или перенос Администрации президента в Украинский дом – это маразм 75
Медведчук: Послушайте, на каком языке говорят депутаты, которые бьют себя в грудь, что они патриоты 70
Степанов инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской ОГА 29
Юрист: Иностранцы не должны вмешиваться в реформу судебной системы Украины, у нас независимое государство 60

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в тексте документа.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Наталью Галибаренко.

Как сообщал ForUm, 4 июня Верховная Рада уволила Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

На эту должность была назначена Ольга Стефанишина.

Источники сообщали, что Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.

Галибаренко была назначена на эту должность в августе 2015 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1577 грн.
37
Теги