На днях к заместителю главы КГГА Петру Пантелееву приходили представители компании ДТЭК Рината Ахметова с просьбой выдать разрешительные документы на незаконную линию электропередач, которая идет к поместью олигарха под Киевом.

Об этом сообщает портал «Моя Киевщина» со ссылкой на свои источники в Киевской городской государственной администрации.

«После визита представителей ДТЭК к Пантелееву последний развил бурную деятельность и начал давить на Департамент градостроительства и архитектуры КГГА, требуя, несмотря на нарушения со стороны олигарха, оперативно подписать разрешительные документы на незаконную линию электропередач», - сообщил источник.

Стоит напомнить, что Ринат Ахметов, который является одним из самых богатых людей в Украине, построил под столицей – в селе Плюты – огромный особняк, который зарегистрирован как реабилитационный оздоровительный комплекс. Строительство данного объекта продолжается с 2013 года.

Как ранее писал портал «Моя Киевщина», активисты заявили о подготовке к незаконным строительным работам по проведению электроснабжения в особняк Ахметова. Сеть хотят прокладывать преимущественно по границе города Киева и Киевской области, частично по территории Обуховского района Киевской области (территория природно-заповедного фонда), а частично по территории города Киева – на землях коммунальной собственности. В частности, несмотря на то, что проект ЛЭП отсутствует в Генплане Киева уже утверждено техническое задание на проектирование сети, которая будет идти через лес. При этом при строительстве ЛЭП планируется вырубка деревьев в заповедной зоне.